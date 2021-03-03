Шэрон Стоун похвасталась картиной, которую написала кистями для макияжа

Лидия Мартынова

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Американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фотографию своей картины, написанной акварелью с помощью кистей для макияжа. Какими именно — номинантка на премию "Оскар" не уточнила."Наконец-то! Теперь я действительно закончила. Готово: "Мать — Земля", — назвала свою работу голливудская звезда.

На полотне Стоун изобразила пейзаж с голубым небом, зелеными холмами и каменистым ландшафтом.

рассказывала в соцсети. Сначала она положила краску фиолетового и желтого оттенков. Затем добавила волнистую линию терракотового цвета, а в конце более детально проработала небо и придала объем камням.

В комментариях пользователи отметили, что у Шэрон Стоун получилась "интересная и выразительная" работа. "Браво", "Действительно неплохо", "Красиво", — написали подписчики.