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Шоу Юдашкина, отбор на "Евровидение" и кино. Что покажут по ТВ на 8 марта

Шоу Юдашкина, отбор на "Евровидение" и кино. Что покажут по ТВ на 8 марта
Праздничное шоу Валентина Юдашкина, национальный отбор участника на конкурс песни "Евровидение – 2021" и документальный фильм "Золушки советского кино" покажут российские телеканалы 8 марта в честь Международного женского дня, сообщили в пресс-службах вещателей.

"Россия 1" 8 марта в 21:00 впервые покажет художественную мелодраму "Лед 2", главные роли в которой исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Виталина Корниенко и Мария Аронова.

© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
1 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
2 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
3 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
4 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR© Фото из личного архиваМария Аронова в фильме "Лёд 2"
5 из 5Мария Аронова в фильме "Лёд 2"© Фото из личного архива1 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR2 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR3 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR4 из 5Кадр из фильма "Лед 2"© Предоставлено WDSSPR5 из 5Мария Аронова в фильме "Лёд 2"© Фото из личного архива

Кроме того, телезрителям представят премьеру шоу "Петросян и женщины". К мэтру юмора присоединятся Александр Морозов, Геннадий Ветров, Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Максим Галкин, Елена Воробей и другие артисты.


А главным подарком представительницам прекрасного пола станет традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле.

"Когда же еще презентовать моду от кутюр, если не в женский праздник? Помимо изысканного и необычного показа коллекции, в шоу Валентина Юдашкина всех женщин традиционно поздравляют звезды эстрады, которые также демонстрируют на себе модели мастера. В этом году в концерте примут участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Валерия, Алсу, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Валерий Меладзе и многие другие", - говорится в пресс-релизе "России 1".

Первый канал в 20:00 проведет специальное праздничное шоу, в рамках которого путем национального зрительского голосования будут выбраны представитель России на "Евровидении" в мае 2021 года в Роттердаме, а также песня, с которой он отправится на конкурс.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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