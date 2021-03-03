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Силовики начнут следить за правыми политиками Германии

Силовики начнут следить за правыми политиками ГерманииФото: Globallookpress.com

Немецкая госбезопасность заподозрила парламентскую партию немецких националистов «Альтернатива для Германии» (АдГ) в «правом экстремизме». В связи с этим за ней могут установить слежку, пишет Der Spiegel.

По информации издания, ведомство официально признало, что подозрения вызывает деятельность всей партии. Основанием послужил доклад, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений «основ свободного демократического строя» со стороны партии. Теперь за правыми политиками будут следить силовики.

Der Spiegel отмечает, что пока контрразведка не объявляет о подозрении АдГ в экстремизме публично, однако уже передает эту информацию руководителям региональных подразделений Федеральной службы защиты конституции.

Расследование в отношении АдГ проводилось на протяжении последних двух лет: контрразведка в том числе выясняла, какое влияние в партии имеют сторонники ее крайне правого крыла (сейчас группа распущена).

В декабре 2019 года оппозиция Германии нашла в «Христианско-демократическом союзе» (ХДС), правящей партии страны, неонациста. По крайней мере один политик в прошлом был сторонником ультраправого движения. Речь идет о члене совета партии земли Саксония-Анхальт Роберте Мёрице (Robert Möritz). Известно, что он помог организовать неонацистский марш в 2011 году.

В мире

По материалам: lenta.ru
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