Сколько проживёт Анастасия Заворотнюк? Рассказал онколог

Алексей Вольцев

Сотрудник портала «сиб.фм» пообщался с опытным и практикующим врачом-онкологом и задал ему вопрос о том, какое будущее ждет знаменитую актрису Анастасию Заворотнюк, известную по роли «няни Вики» в ситкоме «Моя прекрасна няня». Увы, но о полном исцелении речь доктор не вел. Он дал весьма неутешительный прогноз, заявив, что пациенты с подобными случаями живут 1-2 года после терапии, но в лучших случаях продолжительность жизни больных может увеличиться до 5 лет.

«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Вторичная глиобластома поражает около 10 % людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45-50 лет. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5 % случаев», — приводит высказывания онколога автор «сиб.фм».

Читатели, узнав о «предсказаниях» врача, приняли решение молиться за уважаемую артистку и верить в то, что ее случай станет исключением. «А я верю, что у Насти все получится! Она невероятная. Она должна жить!» — комментарий мужчины на фан-страничке Насти в Instagram.

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