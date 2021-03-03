Скопинский маньяк вышел на свободу – видео с места событий

Анастасия Иванова

Сегодня на волю вышел 70-летний Виктор Мохов, который в 2000-м похитил двух девушек и удерживал их в бункере, который специально соорудил под своим домом. Скопинский маньяк покинул колонию в Саратовской области после почти 17 лет заключения.

О том, что Мохов на свободе, сообщили в УФСИН. «Он покинул колонию сегодня рано утром, после чего на поезде убыл из города, проследовав к месту проживания», — рассказал официальный источник.

На YouTube появилось видео, в котором запечатлен исторический момент: Мохов одевается и выходит из исправительного учреждения. «Есть повод для радости — на волю выхожу», — говорит на камеру экс-заключенный.

Когда Мохов вернется в родной Скопин, ему нужно отметиться в местных правоохранительных органах. «Контроль за соблюдением Виктором Моховым установленных судом административных ограничений возложен на орган внутренних дел по месту его проживания», — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мохов планирует жить в своем старом доме, том самом, где творил зверские преступления. Пожилой мужчина не может посещать массовые мероприятия, участвовать в них, выходить ночью из дома, а также выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел.

Напомним, что слесарь Виктор Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет, а потом держал их у себя в подвале. Пленницы маньяка изнемогали от истощения, а он их регулярно насиловал. Одна из девушек родила от преступника двоих детей, которых тот потом подкинул к чужим дверям. 4 мая 2004 года пленниц освободили, так как им чудом удалось передать на волю записку с адресом, где их прячут. Мохова сразу же задержали. Процесс над скопинским маньяком был одним из самых резонансных в истории современной России.