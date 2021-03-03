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Скворцова спрогнозировала начало третьей волны COVID-19

Скворцова спрогнозировала начало третьей волны COVID-19Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо привить 25 процентов россиян за два месяца, иначе новая вспышка заболевания начнется в мае 2021 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно с мая, и пик ее придется примерно на октябрь текущего года», — сказала она, отметив, что наличие вакцин значительно меняет вероятность начала третьей волны коронавируса.

Скровцова уточнила, что по формуле, где вакцина имеет эффективность 94 процента, а поствакцинный иммунитет длится не менее шести месяцев, необходимо привить четверть населения во избежание третьей волны. В таком случае прививочная кампания должна быть проведена максимум за два месяца. «Если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30 процентов», — добавила глава ФМБА.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать защитные меры по коронавирусу до формирования популяционного иммунитета, чтобы избежать третьей волны пандемии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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