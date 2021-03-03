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Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал

Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе из-за шутки словацкого премьера Игоря Матовича об обмене российской вакцины от коронавирусной инфекции на украинские территории, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее в среду премьер-министр Словакии в интервью одной из местных радиостанций сказал, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. При этом Матович добавил, что это была шутка.

В мире

По материалам: ria.ru
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