Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал

Лидия Мартынова

МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе из-за шутки словацкого премьера Игоря Матовича об обмене российской вакцины от коронавирусной инфекции на украинские территории, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее в среду премьер-министр Словакии в интервью одной из местных радиостанций сказал, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. При этом Матович добавил, что это была шутка.