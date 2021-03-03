Смешно и грустно. Зачем смотреть российский сериал "Я не шучу" про стендап

Вадим Карасев

4 марта на видеосервисе “КиноПоиск HD” выходит новый российский сериал “Я не шучу” — спродюсированный Светлаковым и Незлобиным ситком про женщину, занимающуюся стендапом параллельно с карьерой актрисы и семьёй. В роли главной героини — резидентка шоу Stand Up на ТНТ, актриса и режиссёр Елена Новикова. Иван Афанасьев посмотрел первые две серии “Я не шучу” и рассказывает, почему его стоит увидеть.

У нас в России, возможно, мало кто помнит, но в 2010 году на американском телеканале FX вышел “Луи”, прорывной драматический ситком. В нём была максимально незатейливая концепция: популярный в Америке комик Луи С. К. (читается как “Секей”), который сериал написал, снял и спродюсировал, играл в нём главную роль — по сути, самого себя. Простого нью-йоркского еврея под пятьдесят, с залысиной и пивным пузом, в разводе и с двумя дочерьми. На протяжении пяти сезонов Луи попадал в ситуации разного рода абсурдности. Уморительные, но часто и грустноватые (“потому что жиза”) гэги перемежались выступлениями Луи в стендап-кафе, которые частенько рифмовались с тем, что подстерегало за его пределами. Просто и ничего лишнего. Успех пытались повторить много раз — и получилось пока (вот это поворот!) только у российских деятелей, сваявших “Я не шучу”. На деле же, правда, вышло гораздо интереснее, чем просто фем-калька с популярного сериала.

Как и в американском сородиче, главную героиню по имени Лена играет её почти полная тёзка в реальной жизни — 51-летняя Елена Новикова, участница шоу Stand Up на телеканале ТНТ, победительница проекта “Открытый микрофон” и вообще одна из первых, кто вышел на сцену, чтобы смешить людей без купюр. В сериале она мать двоих детей, один из которых — сын-геймер постпубертатного периода. Как и американский коллега, Лена зарабатывает на жизнь тем, что смешит людей со сцены — в кабаках, специализированных клубах, на корпоративах и, конечно, просто в жизни. Юмор у неё при этом далеко не всегда весёлый и замешан на неврозах из собственной биографии. Да и жизнь не то чтобы очень. Лена вынуждена ладить с двумя бывшими мужьями, один из которых вечно просит у неё денег взаймы, хотя на ней самой висит забота о двух детях и пара кредитов. Параллельно с карьерой стендапера она снимается в дешёвых сериалах, буквально выгрызая по лишней реплике для своих персонажей, чтобы заплатили побольше. Короче, когда она говорит, что её жизнь не слишком весёлая, она ни разу не шутит. Но это ли не повод пошутить?

Новое творение Сергея Светлакова и Александра Незлобина, которые дают дорогу новым звёздам, не скрывает своей наследственности. Проблемы Лены того же характера, что и у Луи: родители в детсадике дочери, которых иногда хочется послать с их бесконечными чатами в WhatsApp, финансовые трудности, из-за которых порой приходится, скрипя зубами, идти на сделку с совестью, трудность романтических отношений, когда молодость уже прошла, а ей на смену пришёл цинизм. На самом деле попытка создать “женского Луи” уже была — в 2016-м вышел “Всё к лучшему”, сериал, созданный Памелой Адлон, игравшей подругу Луи в его сериале. Думается, “Я не шучу” кое-что взял и от него: там тоже главная героиня была актрисой (хоть и не в пример более успешной), тоже пыталась не терять боевого настроя и воспитывать разношёрстных и непослушных детей. Но есть несколько причин, почему на “Я не шучу” категорически не хочется навешивать ярлыков. Первая и главная — а почему бы, собственно, и нет? Мы спокойно идём на очередной ремейк “Короля Льва”, вообще не смущаясь, что американцы с удовольствием повторяются, меняя, по сути, лишь технологии. Мы в целом не переживаем из-за того, что все наследие мировой литературы основано на 36 сюжетах по теории Польти (или вообще на четырёх по Борхесу). Нам совершенно не приходит в голову, что обожаемый россиянами рекордсмен кинопроката “Холоп” — почти полная калька с “Шоу Трумана”; а если и приходит, то мы прикрываемся “колоритом”.

Идея сделать сериал, подобный “Я не шучу”, лежала на поверхности уже давным-давно — под чуть иным, более тонким и искусным углом на тему женского юмора уже высказывался американский сериал “Удивительная миссис Мейзел”. Но взять российские реалии, переложить их без стеснения и чрезмерной осторожности в словах (герои сериала матерятся, как и многие из нас, сочно и со вкусом) на рельсы горизонтально-вертикальной, “поэпизодной” истории с ориентацией на постепенное раскрытие героев никто не осмелился до сего момента. И надо отметить, что идея отличная.

Сюра, характерного для “Луи”, в “Я не шучу” практически нет — ну или нам его пока что не показали. Зато местами сериал до абсурда реалистичен. А от абсурда до жути не так уж и далеко — как в моменте, когда дочь Лены, которой та решает преподать импровизированный урок ОБЖ, настолько включается, что перестаёт признавать маму и кричит на весь торговый центр, что её “хочет увести эта тётенька”. И смешно, и страшно — ведь после этого предстоит совсем не смешная встреча с полицией.

Балансирование между жизненным и смешным украшает сериал, делая его гораздо ближе к нашим реалиям, чем тот же гипотетический “Луи”, в котором далеко не всё будет понятно соотечественникам. Лично мне “Я не шучу” видится более аккуратной и культурной версией ужасно популярного житейского ситкома “Ольга” с Яной Трояновой, у которой с нашей героиней немало общего. Обе очень хорошо понимают окружающий мир, со всеми его плюсами и недостатками, и обе пытаются не потерять здравомыслие на фоне зашкаливающего идиотизма. Но именно “Я не шучу” может запросто стать гораздо более народным, особенно сейчас, в период женской эмансипации, когда на экранах категорически не хватает вот таких героинь — простых, (остро)умных, человечных, при этом сильных и действительно не зависящих ни от кого и ни от чего. И, конечно, это ещё один повод перестать кричать о том, что у нас нет хороших сериалов, — они есть. И я не шучу.