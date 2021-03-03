Совфед одобрил закон о праве ЦИК инициировать удаление агитации

Влада Некрасова

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому ЦИК России и региональные избиркомы смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.

Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".