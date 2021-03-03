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Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.

Соответствующие изменения внесены в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".

Согласно закону, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).


Закон поступает на подпись президенту.

Политика

По материалам: ria.ru
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