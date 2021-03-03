Спортивный комментатор Юрий Розанов умер после долгой борьбы с раком

Анастасия Иванова

Несколько минут назад СМИ сообщили трагическую новость — умер Юрий Розанов. Спортивный комментатор скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Летом журналист должен был отметить крупный юбилей — 60 лет.

О трагической новости стало известно от Михаила Моссаковского, ведущего спортивного телеканала «Матч ТВ». Журналист написал в социальной сети эмоциональное сообщение: «Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать».

Поклонники потрясены и пишут слова соболезнования в комментариях: «Горе... Лучший комментатор нашего времени, замечательный, душевный человек. Слушать его репортажи было настоящим удовольствием. Царствие небесное, Юрий Альбертович»; «Прекрасный человек и мэтр комментаторского искусства!»; «Родные мои люди! Очень больно и горько! Соболезную родным и близким! Это гигантская потеря для всех нас кто влюблен в профессию. Его ученики, друзья. Мне очень больно от этого!»

Напомним, что Юрий Альбертович мог уйти из жизни еще в 2019 году. У журналиста случился припадок, который сначала он посчитал признаком инсульта. «Слава Богу, рядом была супруга и скорая моментально появилась. Функции все тоже вернулись. Страхи и дискомфорт переживем, в причинах врачи разбираются», — делился он в личном блоге.

Однако медицинское обследование показало неутешительные результаты. У комментатора диагностировали онкологическое заболевание. «Искали инсульт – оказалось, что метастазы в голове… Оставался удивительно спокоен. Очень помогло, что супруга рядом была. Когда объявили диагноз, подумал: сегодня ведь не умру, чего волноваться? Это очень помогло. Господь подарил мне 30 лет рядом с любимой женщиной — чего еще можно просить?» — говорил Розанов.

Курс агрессивного лечения дал журналисту обрести надежду на победу. Состояние звездного пациента улучшилось, однако позитивные изменения оказались недолгими. Специалисты обнаружили у него еще десять новообразований, которых нужно было срочно купировать. «У меня уже было «химий» штук 20. И еще будет 20. Это жизнь, борьба», — говорил Юрий Альбертович.