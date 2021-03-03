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США назвали способ для России избежать новых санкций

США назвали способ для России избежать новых санкцийФото: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Государственный департамент США назвал способ для России избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя американского ведомства.

По его словам, Москва сможет избежать новых санкций, если задекларирует и уничтожит свою «необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением». Отмечается, что Россия должна взять на себя обязательство больше не применять данный вид оружия массового поражения.

2 марта США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Навальным. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В мире

По материалам: lenta.ru
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