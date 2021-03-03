США не увидели наглядных результатов авиаудара по Сирии

Вадим Карасев

Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

В США признают, что пока не увидели наглядных результатов авиаудара по Сирии, однако рассчитывают на то, что в итоге он позволит достичь поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, запись оттуда опубликована на сайте ведомства.

В одном из вопросов Кирби попросили оценить реальный ущерб от американской атаки на противника. «Мы пока не видели наглядного эффекта... Однако с помощью авиаудара мы надеялись достичь одной цели — предотвращения будущих атак со стороны вооруженных формирований на наших людей, на наши объекты, на наших иракских партнеров. Безусловно, мы надеемся, что такой результат есть», — ответил пресс-секретарь Пентагона.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.