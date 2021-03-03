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США перестанут свергать режимы ради демократии

США перестанут свергать режимы ради демократииЭнтони БлинкенФото: Globallookpress.com

CША перестанут насаждать демократию в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Financial Times.

«Мы не будем продвигать демократию c помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергать авторитарные режимы силой. Мы пробовали использовать эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, это не сработало», — сообщил Блинкен на встрече, посвященной внешнеполитической стратегии

Как отмечает издание, администрация президента Джозефа Байдена стремится выстроить новую внешнюю политику, отличную от изоляционистской и националистической позиции его предшественника Дональда Трампа. США при Байдене постараются остаться на лидирующей позиции в мире, при этом избегая обвинений в том, что страна выступает как «глобальный полицейский», вмешивающийся в дела других стран.

В конце февраля российский посол в Вашингтоне, что Россия направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов между странами.

В мире

По материалам: lenta.ru
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