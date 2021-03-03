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США раскрыли попавшие под санкции компании из России, Германии и Швейцарии

США раскрыли попавшие под санкции компании из России, Германии и ШвейцарииФото: Eric Thayer / Reuters

Министерство торговли США опубликовало список компаний, попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Документ опубликован в Федеральном реестре США.

В черном списке американского Минторга «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения» оказались девять компаний из России, три — из Германии и одна — из Швейцарии. Среди российских предприятий, помимо 27-го Научного центра Минобороны, в документе указаны компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».

Кроме того, ограничения ведомства распространяются на немецкие компании ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также на швейцарскую ChimConnect AG.

Отмечается, что любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, попадают под режим лицензирования «с презумпцией отказа». Помимо этого лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют также попасть под американские санкции.

Ранее США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Навальным. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, замминистра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В мире

По материалам: lenta.ru
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