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Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти

Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смертиКадр: Матч ТВ / YouTube

Спортивному комментатору Юрию Розанову незадолго до смерти стало плохо. Подробности состояния журналиста стали известны Telegram-каналу Mash.

Отмечается, что 2 марта супруга Розанова вызвала скорую помощь, так как комментатору было тяжело дышать. Сотрудники скорой порекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.

Розанов скончался 3 марта на 60-м году жизни. В 2019 году ему диагностировали рак легких. С мая по ноябрь 2019 года журналист не выходил в телеэфир. Возобновив работу, он реже появлялся в эфире «Матч ТВ», так как продолжал проходить лечение от онкологического заболевания.

Комментатор известен спортивным болельщикам по работам на футбольных и хоккейных матчах, а также в эфире спортивных шоу и передач. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ. За время карьеры поработал на «НТВ-Плюс», спортивных каналах холдинга ВГТРК, «Матч ТВ», радиостанциях «Спорт», «Маяк» и «Вести FM».

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По материалам: lenta.ru
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