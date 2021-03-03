Стало известно, где работают супруги Дмитренко

Вадим Карасев

Отдыхая за городом в компании своей сестры, мужа, детей и мамы, Ольга Рапунцель сообщила, что им пора возвращаться в город, так как их ждет работа. Посыпались вопросы от любопытных фолловеров, так как всем захотелось знать, о чем речь. Блогеры считают написание постов работой, но Ольга имела в виду не это - оказывается, они с мужем трудятся в одном месте, и это не Инстаграм.

«Мамам тоже нужно отдыхать. Согласитесь? У меня бывает 5 минут тишины и спокойствия) С детками нелегко, с одним ребеночком устаёшь, а с двумя так вообще, мои дочки требуют от меня много внимания, они зависят от меня, да и я от них тоже. С Софи далеко не каждую ночь можно выспаться, она просыпается на кормление. У меня почти не хватает времени на себя, я даже, бывает, что не могу нормально в душ сходить. Хорошо, что муж помогает», - делится Оля.

Ольга Рапунцель поделилась с подписчиками своими размышлениями на тему отдыха. Она считает, что ей, как маме, необходимо отдых, так как ей очень непросто с двумя детьми, несмотря на помощь мужа. Софи оказалась непростым ребенком, все еще требует кушать по ночам, так что высыпаться не получается, и времени на себя тоже не хватает, пишет newstes.ru.Работящей Рапунцель не хватает времени на супруга, нужно работать, чтобы кормить и одевать детей, ну и жить хорошо тоже не помешает. А работают они с мужем в сетевом бизнесе, поэтому и устают. Плюс приходится сталкиваться с постоянными возмущениями хейтеров, которые старательно их изводят, не давая обеспечить стабильный доход от рекламы.Сейчас Оля надеется, что Василиса пойдет в сад, для Софии найдут няню, и жить станет легче. Кстати, недавно она говорила, что сад под домом закрыт, поэтому дочь туда не ходит, но опрометчиво показала садик, фолловеры его нашли и выяснили, что он давно не работает. Теперь Рапунцель рассказывает, что они просто ищут для дочери лучший садик.В то, что Дмитренко найдут няню, которая согласится работать в их семье, хейтеры не верят. Они старательно избавляют Рапунцель от одного рекламодателя за другим, благодаря их стараниям Василису не берут ни в один садик, и вполне вероятно, что няня после работы в их семье подвергнется такому же гонению. И это при том, что работодатели Рапунцели вряд ли будут настолько щедры, чтобы это стоило риска собственной репутацией. Придется работать в сетевом бизнесе и совмещать с воспитанием детей.