Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования

Анастасия Иванова

Президент Владимир Зеленский после того, как вакцинировался препаратом CoviShield от коронавируса, чувствует себя хорошо, никаких побочных реакций не наблюдается. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Говорил с ним вечером. Он чувствует себя прекрасно, никаких осложнений», — поделился министр.

Ранее руководство Минздрава заявляло, что Украина не будет использовать европейский опыт и обойдется без публичных вакцинаций государственных деятелей. Тем не менее, после поступления в Украину вакцины CoviShield стало понятно, что население еще не избавилось от скепсиса и опасений по поводу качества индийских препаратов. Чтобы убедить граждан в безопасности вакцины, прививки были сделаны президенту Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Максиму Степанову и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

Видео с вакцинацией переубедило не всех, поскольку в двух случаях из трех не было понятно, что именно за препарат вводят врачи пациенту. Кроме того, вспомнили в соцсетях и о том факте, что Зеленский и Степанов недавно переболели COVID-19, а потому осталась не ясно, почему решили вакцинировать именно президента с министром.