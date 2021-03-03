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Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования

Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования

Президент Владимир Зеленский после того, как вакцинировался препаратом CoviShield от коронавируса, чувствует себя хорошо, никаких побочных реакций не наблюдается. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Говорил с ним вечером. Он чувствует себя прекрасно, никаких осложнений», — поделился министр.

Ранее руководство Минздрава заявляло, что Украина не будет использовать европейский опыт и обойдется без публичных вакцинаций государственных деятелей. Тем не менее, после поступления в Украину вакцины CoviShield стало понятно, что население еще не избавилось от скепсиса и опасений по поводу качества индийских препаратов. Чтобы убедить граждан в безопасности вакцины, прививки были сделаны президенту Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Максиму Степанову и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

Видео с вакцинацией переубедило не всех, поскольку в двух случаях из трех не было понятно, что именно за препарат вводят врачи пациенту. Кроме того, вспомнили в соцсетях и о том факте, что Зеленский и Степанов недавно переболели COVID-19, а потому осталась не ясно, почему решили вакцинировать именно президента с министром.

Украина

По материалам: fakty.ua
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