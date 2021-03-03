Стало известно о сроках снятия ряда коронавирусных ограничений в Подмосковье

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ряд коронавирусных ограничений в Московской области будут сняты до конца недели. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.

По его словам, в ближайшее время в области будут отменены ограничения на заполняемость театров и концертных залов. Он добавил, что уже готовится соответствующее постановление губернатора.

Отмечается, что в середине февраля Министерство культуры Подмосковья издало распоряжение, согласно которому в театры, кинозалы и концертные залы допускалось только 75 процентов зрителей от количества мест. В данном документе также подтверждалась необходимость соблюдения требований Роспотребнадзора.

8 февраля губернатор Московской области Андрей Воробье сообщил, что регион возвращается к обычной жизни. Он добавил, что практически все введенные из-за коронавируса ограничения сняты. При этом Воробьев объяснил, что из ограничений остались только те, что касаются массовых мероприятий.