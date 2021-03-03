Степанов не видит разницы между вакцинами Covishield и AstraZeneca

Алексей Вольцев

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает, что оригинальная AstraZeneca и вакцина Covishield индийского производства абсолютно идентичны. Об этом глава Минздрава заявил в эфире «Украина 24», комментируя скепсис украинцев по поводу индийской вакцины и отказ медиков вакцинироваться препаратом производства Индии.

«Вакцина CoviShield и вакцина AstraZeneca — это одинаковые вещи. Одинаковые полностью», — уверяет Степанов.

Министр подчеркивает, что вакцинировался вакциной Covishield, равно как президент Владимир Зеленский и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Комментировать информацию о том, что индийская вакцина дешевле европейской AstraZeneca, Степанов не стал. Он утверждает, что любая информация по цене вакцин конфиденциальная.

Отношение к индийской вакцине в Украине часто негативное. Это тянется с 2010 года после трагедии в Краматорске после использования вакцины КПК индийского производства. Вакцину в итоге утилизировали.