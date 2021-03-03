Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над Балтикой
Сегодня, 21:10 Алексей Вольцев
Российский Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над нейтральными водами Балтийского моря.
Для идентификации целей, двигающихся по направлению к российской границе, в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.
Экипаж Су-27 распознал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем, говорится в сообщении национального центра управления обороной РФ, которое приводит РИА Новости.сообщало, что Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем.
По материалам: ria.ru