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Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над Балтикой

Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над Балтикой
Российский Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над нейтральными водами Балтийского моря.

Для идентификации целей, двигающихся по направлению к российской границе, в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

Экипаж Су-27 распознал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем, говорится в сообщении национального центра управления обороной РФ, которое приводит РИА Новости.

сообщало, что Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем.
Спорт / Россия

По материалам: ria.ru
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