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Свыше 647 тысяч новых школьных мест появятся в рамках государственно-частного партнёрства

Свыше 647 тысяч новых школьных мест появятся в рамках государственно-частного партнёрства

Дан старт реализации новой программы по строительству, которая позволит создать в стране свыше 647 тысяч новых современных школьных мест и будет способствовать реализации глобальной цели, указанной в национальном проекте «Образование», – стать мировым лидером по качеству школьного образования, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», разработанном Минпросвещения России при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», зафиксирована новая редакция правил финансирования строительства школ, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства.

«Выстраивая систему российского школьного образования как одного из самых прогрессивных в мире и учитывая наши географические особенности, мы всегда опираемся в подходах на доступность и качество образовательной среды в любой точке страны. На фоне демографического подъёма мы планируем создать новые школьные места, которые бы полностью отвечали представлениям о качественном образовательном процессе, и начинается эта работа с такой организации пространства, когда каждый его элемент расширяет и дополняет возможности образовательных программ. Создать свыше 647 тысяч таких мест нам помогут инструменты государственно-частного партнёрства. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» выступает здесь с позиций социально ориентированных партнёров, которые смогут привнести в эти процессы всё то, что необходимо, но по тем или иным причинам ещё не было в полной мере доступно при создании школьной инфраструктуры ранее или же применялось лишь в единичных случаях, – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов, – и мы будем расширять использование механизма государственно-частного партнёрства и в работе над национальным проектом «Образование», и при реализации конкретных образовательных проектов и программ».

Одна из особенностей проекта – комплексные решения, сочетающие лучшие российские и зарубежные практики в области организации многофункционального образовательного пространства. Проект включает бассейны, спортивные залы с расширенным функционалом, пространства для библиотек, зоны отдыха для учащихся и педагогов, пространства для коллективных творческих и научных занятий.

Особое внимание в рамках проекта уделено созданию доступной среды – комфортных условий для детей с ОВЗ.

«В фокусе нашей работы – создание объектов, которые прямо влияют на качество повседневной жизни людей. В числе приоритетных задач – проработка строительства новых образовательных центров, в том числе школ. Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» совместно с Министерством просвещения разработала программу развития школьной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства. В данном случае речь идёт о привлечении к развитию школьной инфраструктуры 563 млрд рублей, из них более 295 млрд – внебюджетные инвестиции. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» готова выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнёров в концессионные соглашения. Государственно-частное партнёрство в образовании позволит ускоренным темпом решить задачи по вводу новых школ, распределить единовременную нагрузку на региональные бюджеты, а также обеспечить трансфер актуальных образовательных практик из региона в регион. Уверен, что эта программа даст российским городам образовательную среду нового качества. Школа в ней выступает инфраструктурной площадкой, обеспечивающей высокий, конкурентоспособный уровень базового образования и открывающей доступ ко всему многообразию дополнительного образования, спортивных занятий, досуга», – прокомментировал председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Общество

По материалам: edu.ru
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