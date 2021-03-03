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Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной

Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Находящаяся в Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой будет добиваться Минск, передвигается по финской столице в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса и в сопровождении охраны, передает корреспондент РИА Новости.

Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинистё, также ее ждут встречи с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

По городу она передвигается в кортеже из трех автомобилей бизнес-класса: Audi A7, минивэна Mercedes и микроавтобуса Volkswagen для перевозки делегаций.

Португалию.Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

В мире

По материалам: ria.ru
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