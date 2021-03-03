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Тимати жестко ответил Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»

Тимати жестко ответил Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»

Уже совсем скоро стартуем восьмой сезон проекта шоу «Холостяк». Красивые и одинокие девушки будут бороться за сердце Тимати. 14 марта зрители уже могут посмотреть первую серию. И пока рэпер анонсирует проект в социальных сетях, его звездные друзья не упускают возможности посмеяться над ним.


Сегодня Тимати выложил у себя в Instgaram очередной анонс проекта. По его словам, это будет «лучший сезон в истории», а финал удивит даже скептиков. Такие громкие слова не мог оставить без внимание скандальный рэпер Моргенштерн. Так, Алишер написал: «Лучший сезон еще впереди». Видимо, парень намекал на себя. Тимати решил ответить на комментарий издевкой.

«С тобой неинтересно, ты в конце все равно выберешь Славика и наркотики», — пошутил Тимати.

Напомним, съемки романтического телешоу происходили в Дубае. Однако все подробности держатся в секрете. Известно лишь, что на шоу будет новый ведущий Дмитрий Кохно, а также имена двух участниц. Им стали красотки Дарья Погадаева и Мария Вебер. Как ты думаешь, Тимати действительно построить отношения с кем-то из конкурсанток?

[media=https://www.instagram.com/p/CL6ddeWneFi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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