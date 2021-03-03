Тяжелобольная Алиса Аршавина после комы: «Сил нет. Умираю»

Алексей Вольцев

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина продолжает бороться с аутоиммунным некрозом, а совсем недавно Алиса Аршавина попала в реанимацию с новым диагнозом. Девушка пробыла четыре дня в коме и до сих пор не может восстановится.

Алису преследует одна беда за другой. Год назад аутоиммунная болезнь разрушила ее лицо, повредила нос и челюсть. Две операции смогли спасти ей жизнь, но на днях девушка вновь была на грани жизни и смерти. У Алисы обнаружили острый панкреатит, из-за осложнений девушка пробыла в коме. Мать Аршавиной просила подписчиков молиться за нее. Сама экс-супруга футболиста тоже вышла на связь с прессой. Изданию «СтарХит» она прокомментировала свое состояние.

«Сил нет, умираю», — коротко отметила она.

В сети также появились снимки после операции. На них видно, как у Алисы вспорот живот, и наложены швы. Сейчас ее состояние контролируют врачи. Ее поддерживают родные и поклонники. Сама девушка не сдается ради детей, а их у нее трое. Желаем Алисе скорейшего выздоровления.