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Тяжелобольная Алиса Аршавина после комы: «Сил нет. Умираю»

Тяжелобольная Алиса Аршавина после комы: «Сил нет. Умираю»

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина продолжает бороться с аутоиммунным некрозом, а совсем недавно Алиса Аршавина попала в реанимацию с новым диагнозом. Девушка пробыла четыре дня в коме и до сих пор не может восстановится.


Алису преследует одна беда за другой. Год назад аутоиммунная болезнь разрушила ее лицо, повредила нос и челюсть. Две операции смогли спасти ей жизнь, но на днях девушка вновь была на грани жизни и смерти. У Алисы обнаружили острый панкреатит, из-за осложнений девушка пробыла в коме. Мать Аршавиной просила подписчиков молиться за нее. Сама экс-супруга футболиста тоже вышла на связь с прессой. Изданию «СтарХит» она прокомментировала свое состояние.

«Сил нет, умираю», — коротко отметила она.

В сети также появились снимки после операции. На них видно, как у Алисы вспорот живот, и наложены швы. Сейчас ее состояние контролируют врачи. Ее поддерживают родные и поклонники. Сама девушка не сдается ради детей, а их у нее трое. Желаем Алисе скорейшего выздоровления.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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