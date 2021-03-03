Трагическая новость пришла про Андрея Губина

Влада Некрасова

Андрей Губин исчез со сцены в один момент. Артист не устроил никаких «прощальных» поездок по провинциям, ни попыток вернуться к сольной карьере. Многие слушатели уже и забыли, как выглядит певец. Недавно его последние фотографии появились в сети. Чем они напугали поклонников?

Поклонники Андрея Губина, который больше десяти лет назад ушел с эстрады, продолжают верить, что еще услышат своего кумира. Они ведут его фан-аккаунты, которые регулярно обновляются свежими фотографиями. На днях в сети Instagram появились снимки Губина, сделанные в его день рождения.

Андрей посетил свою давнюю подругу Ульяну Каракоз – певицу и композитора. Пользователи сети обратили внимание, как плохо стал выглядеть музыкант. Напомним, Губин уже больше 20 лет страдает от невротического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. За эти годы Андрей всего несколько раз появлялся на публике. Сам артист никак не комментирует свое физическое состояние.

Как ты думаешь, почему Губин так сильно изменился? Свою роль сыграло время или, возможно, то, что он принимал какие-то запрещенные вещества?

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