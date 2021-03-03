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Трехлетний ребенок нашел дома тайник отца с наркотиками и отравился

Трехлетний ребенок нашел дома тайник отца с наркотиками и отравилсяФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве трехлетний ребенок нашел в квартире тайник с наркотиками, принадлежащий его отцу, и отравился. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в здравоохранении.

Инцидент произошел на улице Голубинская на юго-западе столицы. Мальчик играл в одной из комнат, пока его мать занималась делами на кухне. В шкафу ребенок нашел маленький сверток и решил попробовать на вкус его содержимое. Заметив, что дома стало слишком тихо, 25-летняя россиянка проверила комнату ребенка и, обнаружив его над закладкой с наркотиками, вызвала скорую помощь.

Выяснилось, что отец мальчика спрятал сверток с гашишем в шкафу пять лет назад, его жена также знала об этом, однако через некоторое время пара забыла про тайник.

Врачи экстренно госпитализировали ребенка в одну из московских больниц с диагнозом острое отравление наркотическим веществом. В настоящее время малыш находится в отделении токсикологии, его здоровьем занимаются медики.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Сотрудники правоохранительных орагнов проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. Местонахождение отца мальчика на данный момент неизвестно.

В январе в Ленинградской области годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками. Девочка отравилась метадоном. Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Россия

По материалам: lenta.ru
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