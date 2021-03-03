У Давы накипело: «Надеюсь, когда-нибудь мы посидим вместе и поговорим душевно»

Влада Некрасова

Давид Манукян, который в начале года расстался с Ольгой Бузовой, решил начать новый этап в жизни. Блогер уже лег под нож пластического хирурга и сделал липосакцию спины, подбородка и живота, а также миниабдоминопластику. Кроме того, Дава решил покончить с долгами и закрыл миллионную задолженность. Однако блогер все равно себя чувствует подавленным.

Несколько минут назад Давид высказался по поводу шоу-бизнеса в Москве. Блогер чем-то возмущен, но не предоставляет никакой конкретики, так как «высказываться нельзя». Кроме того, Манукян отмечает, что у него на душе много всего, чем бы он хотел поделиться.

«Вроде нужно бы и высказаться, а вроде нельзя. Короче на душе столько всего. Надеюсь, когда-нибудь посидим вместе и поговорим душевно», — написал блогер в stories.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни считают, что Дава имел в виду Ольгу Бузову, и это послание адресовано именно ей. Блогер скучает и никак не может смириться с тем, что так резко разорвал с ней отношения. Другие же уверены, что Манукян таким образом намекает журналистам, что готов посетить шоу и дать эксклюзивное интервью. А что думаешь ты по этому поводу?