У певицы Холзи нашли эндометриоз

Лидия Мартынова

Холзи (Halsey), которая скоро станет мамой, рассказала, как протекает беременность. По словам звезды, она не чувствует особых проблем с токсикозом, лишним весом и быстрой утомляемостью. Тело стало более женственным, но это даже нравится её парню Алеву Айдину.

Портят настроение звезде, только хейтеры, которые обвиняют Холзи в случайном зачатии. В своём инстаграм будущая мама не стала молчать и высказалась, что беременность была на 100 % запланированной, и для этого певице пришлось пройти долгое обследование и лечение.

Несколько лет назад в интервью «Rolling Stone», певица рассказала, что страдает редким заболеванием – эндометриозом.