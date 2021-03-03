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У певицы Холзи нашли эндометриоз

У певицы Холзи нашли эндометриоз

Холзи (Halsey), которая скоро станет мамой, рассказала, как протекает беременность. По словам звезды, она не чувствует особых проблем с токсикозом, лишним весом и быстрой утомляемостью. Тело стало более женственным, но это даже нравится её парню Алеву Айдину.


Портят настроение звезде, только хейтеры, которые обвиняют Холзи в случайном зачатии. В своём инстаграм будущая мама не стала молчать и высказалась, что беременность была на 100 % запланированной, и для этого певице пришлось пройти долгое обследование и лечение.

Несколько лет назад в интервью «Rolling Stone», певица рассказала, что страдает редким заболеванием – эндометриозом.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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