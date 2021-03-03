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Участника "Евровидения-2021" от России выберут зрители Первого канала в прямом эфире

Участника "Евровидения-2021" от России выберут зрители Первого канала в прямом эфире

В мае должен состояться международный песенный конкурс "Евровидение-2021" в Роттердаме. Стало известно, что выбрать участника мероприятия от России доверят зрителям Первого канала, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Первого канала раскрыли, что участника "Евровидения" от России определят зрители в прямом эфире в Международный женский день. Голосование начнется в 20:00 по московскому времени, отмечает News.ru.

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", — сообщили в пресс-службе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что вещатель имеет право организовать национальный отбор, чтобы определить артиста и песню с помощью жюри или зрителей.

"В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения", — рассказал Аксюта.

Стоит отметить, в последний раз россиянам доверяли выбирать участника "Евровидения" в 2012 году — в результате тогда отправились на конкурс в Баку "Бурановские бабушки".

Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы на конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса. В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме. Организаторы исключили привычный формат проведения мероприятия — конкурс может пройти или в онлайн-формате, или же в концертном зале с ограниченным количеством зрителей. Пока организаторы не определились с каким-либо окончательным вариантом.

Как писал ранее NEWSTES, Киркоров снова едет "покорять" "Евровидение". Певец будет представлять Молдавию.

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По материалам: uposters.ru
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