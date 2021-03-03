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Ученые впервые зафиксировали на Земле гигантский плазменный вихрь

Ученые впервые зафиксировали на Земле гигантский плазменный вихрь

Ученые Редингского университета в Великобритании впервые зафиксировали гигантский вихрь из плазмы в самых верхних слоях атмосферы Земли. До этого у экспертов не было доказательств существования подобных структур, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. 

С помощью ретроспективного анализа спутниковых изображений, полученных в 2014 году через DMSP (Defense Meteorological Satellite Program), специалисты смогли смоделировать магнитосферу земного шара для получения изображений. В результате был обнаружен вращающийся вихрь плазмы шириной около тысячи километров на высоте нескольких сотен километров над Северным полюсом.

Космический торнадо образовался из-за взаимодействия заряженных частиц в составе солнечного ветра с верхними слоями атмосферы планеты. Он вращался против часовой стрелки, имел несколько спиральных рукавов и просуществовал почти восемь часов, прежде чем постепенно разрушился. Возникновение таких явлений в период низкой геомагнитной активности говорит об их большей распространенности в нашей Солнечной системе и за ее пределами, чем раньше предполагалось.

Ранее NEWSTES писал, что ученые измерили предельную квантовую скорость перемещения атома. 

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По материалам: uposters.ru
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