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Ульяновская тюрьма требует с заключенного деньги на его содержание

Ульяновская тюрьма требует с заключенного деньги на его содержание

Администрация ФКУ "Тюрьма УФСИН России по Ульяновской области" намерена отсудить у заключенного Вадима Комарова 60,2 тыс. рублей, потраченные на его содержание, сообщает Znak.com.

Защита украинца смогла доказать, что паспорт гражданина РФ, полученный им в момент содержания в СИЗО "Матросская тишина", был выдан незаконно, после чего Минюст дал добро на сбор документов о его экстрадиции. Год назад Комаров был этапирован в ульяновскую тюрьму в Димитровграде, за это время из-за карантина к нему ни разу не пустили украинских консулов.

Сам Комаров не считает себя виновным, в связи с чем отказывается работать. По этой причине администрация исправительного учреждения выставила ему счет за питание и содержание, в том числе за коммунальные услуги. При этом, по утверждению правозащитников, в камере нет горячей воды, не работает слив унитаза, а кормят в основном картошкой и капустой. Правозащитники считают сумму требования завышенной и намерены подавать встречный иск.

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По материалам: uposters.ru
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