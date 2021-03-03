В Алтайском крае построят две новые школы с использованием механизма государственно-частного партнёрства

Анастасия Иванова

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в Алтайский край. Председатель Правительства Российской Федерации и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов посетили среднюю общеобразовательную школу № 53 в Барнауле, пообщались с педагогами, представителями родительского комитета и детьми и оценили качество питания в школьной столовой. Во время посещения школы Михаил Мишустин поддержал проект по строительству в регионе двух новых образовательных учреждений на 1100 и 550 мест в рамках государственно-частного партнёрства совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Мы всегда поддерживаем государственно-частное партнёрство в сфере образования, если оно реализуется под контролем Министерства просвещения и соответствующих инстанций», – подчеркнул Михаил Мишустин.

За три года в крае уже создано порядка 10 тысяч новых мест в школах, а в этом году будут построены ещё восемь школ на 3200 мест. Эта масштабная работа в том числе поможет решить проблему с двухсменным обучением школьников в регионе.

Одной из целей поездки Михаила Мишустина стал контроль организации бесплатного горячего питания в школах. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что с 1 сентября 2020 года все 120 тысяч учеников начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатным горячим питанием.

На встрече со школьными учителями, включая участников программы «Земский учитель», Михаил Мишустин также отметил, что по всей стране сейчас создаются «Кванториумы» и технопарки для углублённого изучения отдельных предметов. До 2024 года в стране будет открыто порядка 224 технопарков, а также более 24,5 тысячи центров образования «Точка роста» на базе школ в сельской местности и малых городах.

«Предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы, «Точки роста», технопарки и «Кванториумы» современным оборудованием», – сказал он.

Кроме того, Алтайский край – это один из 15 регионов, в которых будет реализовываться федеральный проект по внедрению цифровой образовательной среды. Премьер-министр подчеркнул, что до конца этого года во всех образовательных учреждениях, в том числе в отдалённых районах, должен быть обеспечен доступ в интернет. Он также рассказал о создании единой системы научно-методического сопровождения профессионального развития педагогов, которая позволит всем учителям, включая тех, которые живут далеко от крупных городов, повышать квалификацию в онлайн-режиме.

«Я знаю, что в планах до 2024 года у Министерства просвещения стоит треть учителей, которые полностью пройдут соответствующую систему подготовки и повышения квалификации. Это программа, которую мы уже сегодня реализуем», – сообщил он.