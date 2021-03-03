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В «Артеке» проходит VII Международный медиафорум для участников третьей смены «Книга – корабль мысли»

В «Артеке» проходит VII Международный медиафорум для участников третьей смены «Книга – корабль мысли»

В Международном детском центре «Артек» до 15 марта продолжится медиафорум, объединивший более 100 молодых журналистов и блогеров, а также участников третьей смены 2021 года «Книга – корабль мысли», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В программе форума – мастер-классы, тематические встречи и лекции, а также работа над созданием собственных медиапроектов. Гости мероприятия – представители ведущих федеральных средств массовой информации, деятели культуры и науки страны.

Отбор участников медиафорума проводился на конкурсной основе. Наставниками ребят стали победители Всероссийского конкурса «Молодой медиапедагог – 2021», который завершился 31 января 2021 года. За возможность поучаствовать в смене в качестве медиавожатых боролись артековцы прошлых лет, студенты факультетов журналистики, молодые лидеры медиаобъединений. По итогам медиафорума тройка лучших медиавожатых получит возможность устроиться на работу в «Артек».

Особенность VII Международного медиафорума «Артек» – ежедневные прямые эфиры с популярными журналистами и блогерами, телемосты с регионами России и странами ближнего зарубежья. Присоединиться к мероприятиям форума можно в режиме онлайн на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Образовательная программа смены «Книга – корабль мысли», которая стала третьей сменой 2021 года в МДЦ «Артек», знакомит школьников с лучшими образцами отечественного и мирового литературного творчества. Её цель – помочь детям читать, творить и создавать собственные произведения, расширять свой кругозор. Смена завершится 16 марта, в ней принимают участие более 1400 школьников из 73 регионов России.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

Общество

По материалам: edu.ru
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