Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В «Артеке» прошел марафон скорочтения

В «Артеке» прошел марафон скорочтения

В МДЦ «Артек» провели марафон скорочтения «Читаймер», сообщает пресс-служба Международного детского центра.

«Артековцы смены «Книга – корабль мысли» проверили себя в компетенциях, которые необходимы каждому современному человеку: быстро читать, хорошо понимать и легко запоминать информацию», – указано в информационном релизе.
Девять победителей получили в подарок новый образовательный курс «Лига будущего» от партнера детского центра – сети школ по скорочтению и развитию интеллекта «IQ007».

Марафон проводился в трех возрастных группах. Тексты для интеллектуального состязания взяли из книг смены «Сказка о царе Салтане», «Обыкновенное чудо», «Алиса в Зазеркалье», «Белый Бим Черное ухо», «Приключения барона Мюнхгаузена».

По мнению организаторов, третий артековский марафон скорочтения прошел успешно: дети показали хорошие результаты, а навыки, которые они проявили, помогут им реализовать свой потенциал.

Артековский марафон скорочтения является мероприятием, популяризирующим чтение в детской среде. Он также направлен на укрепление позиций России в глобальном образовательном пространстве и на повышение показателей грамотности российских школьников, которые фиксируются международными исследованиями качества образования PISA и PIRLS.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Арай Чобанян произвел фурор новой прической
Арай Чобанян произвел фурор новой прической
Мать Собчак возмутили "бомжового вида" люди возле Совфеда
Мать Собчак возмутили "бомжового вида" люди возле Совфеда
Беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь
Беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и
Ученые впервые зафиксировали на Земле гигантский плазменный вихрь
Ученые впервые зафиксировали на Земле гигантский плазменный вихрь
Ганвест угрожает Инстасамкe: «Я хочу, чтобы её не существовало»
Ганвест угрожает Инстасамкe: «Я хочу, чтобы её не существовало»
«Нереальный секси!» — мокрый Чонгук взорвал Twitter
«Нереальный секси!» — мокрый Чонгук взорвал Twitter
Тяжелобольная Алиса Аршавина после комы: «Сил нет. Умираю»
Тяжелобольная Алиса Аршавина после комы: «Сил нет. Умираю»
Кравчук заявил об обострении на Донбассе и обвинил Россию
Кравчук заявил об обострении на Донбассе и обвинил Россию
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
В «Артеке» прошел марафон скорочтения
В «Артеке» прошел марафон скорочтения
Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить качество школьного питания
Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить
Минпросвещения России запускает акцию «Мисс педагогический университет»
Минпросвещения России запускает акцию «Мисс педагогический

Топ на сегодня

Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций

Еще по теме

В «Артеке» стартовала завершающая смена года
Киевский марафон выиграл спортсмен из Донбасса
Первый международный владивостокский марафон пройдет 24 сентября
Определены победители и призеры конкурса «Литературный марафон»