В «Артеке» прошел марафон скорочтения

Алексей Вольцев

В МДЦ «Артек» провели марафон скорочтения «Читаймер», сообщает пресс-служба Международного детского центра.

«Артековцы смены «Книга – корабль мысли» проверили себя в компетенциях, которые необходимы каждому современному человеку: быстро читать, хорошо понимать и легко запоминать информацию», – указано в информационном релизе.

Девять победителей получили в подарок новый образовательный курс «Лига будущего» от партнера детского центра – сети школ по скорочтению и развитию интеллекта «IQ007».

Марафон проводился в трех возрастных группах. Тексты для интеллектуального состязания взяли из книг смены «Сказка о царе Салтане», «Обыкновенное чудо», «Алиса в Зазеркалье», «Белый Бим Черное ухо», «Приключения барона Мюнхгаузена».

По мнению организаторов, третий артековский марафон скорочтения прошел успешно: дети показали хорошие результаты, а навыки, которые они проявили, помогут им реализовать свой потенциал.

Артековский марафон скорочтения является мероприятием, популяризирующим чтение в детской среде. Он также направлен на укрепление позиций России в глобальном образовательном пространстве и на повышение показателей грамотности российских школьников, которые фиксируются международными исследованиями качества образования PISA и PIRLS.