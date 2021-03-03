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В Австрии музей Альбертина подготовил необычные онлайн-экскурсии

В Австрии музей Альбертина подготовил необычные онлайн-экскурсии
Венская галерея Альбертина создала необычные онлайн-экскурсии — для людей с нарушениями зрения, сообщает "ЕвроПульс".

Экскурсоводы рассказывают не только историю создания картин и интересные факты о них, но и описывают сами произведения. Туры проходят в режиме Zoom-конференций.

В музее и раньше существовали аудиогиды для любителей искусства с нарушениями зрения. Одна из главных задач при этом — описать картины так, чтобы их мог себе представить человек, который не различает цветов и имеет представление о зрительных образах через другие органы чувств — осязание, обоняние, иногда даже вкус.


Новый проект уникален тем, что экскурсии перенесли полностью в онлайн-формат. Обязательным требованием для участия является работающий микрофон — участникам иногда задают вопросы и просят самих проявлять активность.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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