В Австрии музей Альбертина подготовил необычные онлайн-экскурсии

Алексей Вольцев

Венская галерея Альбертина создала необычные онлайн-экскурсии — для людей с нарушениями зрения, сообщает "ЕвроПульс".

Экскурсоводы рассказывают не только историю создания картин и интересные факты о них, но и описывают сами произведения. Туры проходят в режиме Zoom-конференций.

В музее и раньше существовали аудиогиды для любителей искусства с нарушениями зрения. Одна из главных задач при этом — описать картины так, чтобы их мог себе представить человек, который не различает цветов и имеет представление о зрительных образах через другие органы чувств — осязание, обоняние, иногда даже вкус.

Новый проект уникален тем, что экскурсии перенесли полностью в онлайн-формат. Обязательным требованием для участия является работающий микрофон — участникам иногда задают вопросы и просят самих проявлять активность.