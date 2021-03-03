В Белом доме отказались от перезагрузки отношений с Россией

Вадим Карасев

Джен ПсакиФото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон не стремится к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но допускает возможность введения новых ограничительных мер. Об этом заявила пресс-секретарь президента Джо Байдена Джен Псаки. Трансляция брифинга доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Мы ожидаем, что отношения будут продолжать оставаться вызовом. Мы к этому готовы. И мы не стремимся ни к перезагрузке отношений с Россией, ни к эскалации», — пояснила Псаки.

По ее словам, США намерены сотрудничать с россиянами в сферах, взаимодействие в которых отвечает интересам национальной безопасности. В качестве примера Псаки привела продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, новая американская администрация считает Москву ключевым партнером Вашингтона по урегулированию ядерной проблемы Ирана.

Представитель Белого дома напомнила, что власти США обеспокоены «злонамеренными» шагами России. Американская разведка продолжает изучать такие действия России. «И мы, конечно, оставляем за собой право сделать дополнительные шаги, предпринять дополнительные действия по завершении [спецслужбами США этого обзора]», — подчеркнула Псаки.

Помимо этого она не исключила возможность применения мер против России, которые не будут афишироваться. Псаки заключила, что глава государства и команда, занимающаяся национальной безопасностью, оставляют за собой право ответить «как видимым, так и невидимым образом».

2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Перед этим ограничения по делу оппозиционера ввел Евросоюз.