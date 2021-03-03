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В Белом доме сочли ошибкой отмену ограничений по коронавирусу

В Белом доме сочли ошибкой отмену ограничений по коронавирусуФото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Американским штатам не следует преждевременно отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в том числе касающиеся обязательного ношения масок. Такой совет дал старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт в эфире телеканала CNN.

Он прокомментировал действия губернаторов штатов Техас и Миссисипи, отменивших масочный режим и другие меры по борьбе с COVID-19. «Мы считаем ошибкой преждевременную отмену этих предписаний. Маски спасают множество жизней», — пояснил Славитт, выразив надежду, что власти штатов пересмотрят решения.

По словам старшего советника, президент Джо Байден ясно дал понять, что в первые 100 дней работы новой администрации можно спасти 50 тысяч жизней, если строго придерживаться правил. Он призвал не отменять предписания носить маски до завершения вакцинации в стране.

2 марта губернатор Техаса Грэг Эбботт отменил обязательное ношение медицинских масок в штате. Его примеру последовал глава Миссисипи Тэйт Ривз. Помимо масочного режима он снял ограничения по максимальному числу людей, которые могут находиться в помещениях заведений и предприятий.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 28,7 миллиона инфицированных, более 516 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 114 миллионов случаев заболевания, умерли 2,5 миллиона человек.

В мире

По материалам: lenta.ru
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