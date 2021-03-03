Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ЕС назвали условие снятия санкций против России

В ЕС назвали условие снятия санкций против РоссииФото: @eucopresident

ЕС сохранит санкции против России в силе до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Условие снятия санкций назвал глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

Он подчеркнул, что контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу реализации соглашений. В частности, Мишель рассказал об обсуждениях относительно линии разграничения в Луганской области.

В феврале депутаты Европарламента призвали страны ЕС быть готовыми к ужесточению санкций против России из-за Донбасса, «если того потребует ситуация». Помимо этого, Европарламент призвал усилить меры доверия и получить мандат на развертывание миротворческой миссии ООН, а также содействовать проведению местных выборов.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования
Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования
В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо
В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо
Сыгравший комика-педофила актер обвинен по делу о детской порнографии
Сыгравший комика-педофила актер обвинен по делу о детской порнографии
Православные Кипра призвали не допустить «сатанинскую» песню на «Евровидение»
Православные Кипра призвали не допустить «сатанинскую» песню на
В Алтайском крае построят две новые школы с использованием механизма государственно-частного партнёрства
В Алтайском крае построят две новые школы с использованием механизма
Андрей Николаев посетил образовательные организации Алтайского края
Андрей Николаев посетил образовательные организации Алтайского края
В столице начался чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
В столице начался чемпионат профессионального мастерства по
Росреестр предложил снизить админбарьеры для застройщиков
Росреестр предложил снизить админбарьеры для застройщиков
Повзрослевший Чимин стал еще более сексуальным
Повзрослевший Чимин стал еще более сексуальным
А как же память?! Вещи Жанны Фриске распродадут на аукционе
А как же память?! Вещи Жанны Фриске распродадут на аукционе
Для любого случая: что подарить девушке на 8 марта
Для любого случая: что подарить девушке на 8 марта
Любовница Павла Мамаева обратилась к адвокатам из-за травли его жены
Любовница Павла Мамаева обратилась к адвокатам из-за травли его жены

Топ на сегодня

"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР

Еще по теме

Россия предупредила Киев о риске потерять Донбасс
Госдеп потребовал от России вернуть Крым
Лавров: Россия хочет мира на Украине, надежного соседа для взаимодействия
Киев требует отменить результаты местных выборов 2014 года в Донбассе