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В ЕС согласовали новые санкции против россиян из-за Украины

В ЕС согласовали новые санкции против россиян из-за УкраиныВиктор ЯнуковичФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Совет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) согласовал новые санкции против российских и украинских физических лиц по Украине, они будут действовать следующие полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Меры в отношении россиян находятся на стадии оформления. Их обвиняют в «подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Среди попавших под санкции значатся и экс-чиновники Украины — например, бывший президент Виктор Янукович.

2 марта глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС сохранит санкции против России в силе до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Он подчеркнул, что контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу их реализации.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года. С тех пор они регулярно продлеваются на полгода.

В мире

По материалам: lenta.ru
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