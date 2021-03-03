В европейской стране обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Yara Nardi / Reuters

В Италии обнаружен «нигерийский штамм» коронавируса, устойчивый к вакцинам. Об этом сообщил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, передает ТАСС.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны», — сказал он.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в декабре прошлого года. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщил, что мутация вируса отличается от той, которая была найдена в Великобритании. При этом он отметил, что новая разновидность коронавируса отчасти схожа с выявленной в ЮАР. Он подчеркнул, что, по предварительным результатам, эта мутация менее заразная, чем южноафриканская.

В мире коронавирусом заразились 114,7 миллиона человек, выздоровели 64,7 миллиона, скончались 2,5 миллиона человек.