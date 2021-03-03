В ФСВТС прокомментировали новые санкции США

Алексей Вольцев

Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется", - сказали в пресс-службе.