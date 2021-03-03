В Германии обсудили возобновление обучения для старшеклассников

Влада Некрасова

В Германии гибридное обучение по сменам, в разделенных на две группы классах, возобновившееся в начальных школах, должно снова стать возможным и для старшеклассников, сообщает газета «Московский Комсомолец».

Об этом говорится в постановлении Конференции министров образования и культуры Германии.

Отмечается, что открытие школ при условии соблюдения мер предосторожности должно применяться в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. По мнению участников конференции, нельзя принимать одно решение для всех федеральных земель, поскольку ситуация везде разная и может быстро меняться. Поэтому решения следует принимать исходя из ситуации на местах.

Министры образования земель Германии рекомендовали федеральному правительству принять постановление о проведении бесплатного экспресс-тестирования сотрудников и детских учреждений, а также детей и молодых людей каждую неделю, которую они провели в учреждении, и постановление о выдаче сертификата о результатах теста.