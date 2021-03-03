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В Германии призвали начать поставки «Спутника V» из России

В Германии призвали начать поставки «Спутника V» из РоссииФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Германии следует начать переговоры с Россией по поводу поставок вакцины «Спутник V», чтобы ускорить темпы иммунизации населения. Об этом заявил глава германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф в интервью изданиям Funke Mediengruppe, передает РИА Новости.

Он привел в пример Венгрию, которая договорилась о поставках препарата с Москвой. «Я бы в любой момент сделал прививку “Спутником V”», — заверил член Христианско-демократического союза Германии. Расположенное в Саксонии-Анхальт предприятие IDT Biologika ведет переговоры с российской стороной по вопросу возможного производства в ФРГ, добавил Хазелофф.

По его словам, в ГДР десятилетиями широко применяли советские вакцины от полиомиелита еще до того, как аналогичные препараты появились на Западе. При этом немецкий политик напомнил, что российская вакцина еще не получила сертификацию со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), поэтому ее применение в Германии невозможно.

В январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Венгрией о поставке «Спутника V». В феврале венгерские врачи начали в четверг вакцинацию против коронавируса COVID-19 российским препаратом.

В том же месяце президент Чехии Милош Земан сообщил, что страна закупит у России «Спутник V», соответствующее обращение уже направлено в Москву. 1 марта Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V», несмотря на то, что вакцина еще не зарегистрирована в Евросоюзе и одобрение на ее использование не выдается.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

В мире

По материалам: lenta.ru
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