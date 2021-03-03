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В "Горбачев-фонде" объяснили съемку политика в рекламе пиццы

В "Горбачев-фонде" объяснили съемку политика в рекламе пиццы

Глава пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко объяснил РИА "Новости", по какой причине первый президент СССР согласился сниматься в рекламе американской компании Pizza Hut и модного дома Louis Vuitton.

По его словам, советскому лидеру нужны были средства на финансирование основанных им общественных организаций.

Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял: "Горбачев-фонда" и Международного Зеленого Креста.

Палажченко отметил, что сам он не был причастен к обсуждению вопросов, связанных с этими рекламными кампаниями.

Реклама Pizza Hut с Михаилом Горбачевым вышла в 1997 году. По сценарию, бывший президент с внучкой заходит в пиццерию, его появление порождает споры среди других посетителей о тех изменениях в стране, причиной которых он стал. В итоге пожилая женщина объявляет, что без Горбачева в России не было бы Pizza Hut, остальные соглашаются с этим утверждением, встают и поднимают по куску пиццы "за Горбачева".

В 2007 году Гобрачев принял участие в съемке для модного дома Louis Vuitton. Фотографии, автором которых стал Энни Лейбовиц, были напечатаны в сентябрьском номере журнала Vogue. Основная идея кампании — продемонстрировать "искусство путешествовать" вместе с сумками Louis Vuitton. Кроме политика, в рекламной кампании поучаствовали актриса Катрин Денев и теннисисты Андре Агасси и Штефи Граф.

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По материалам: uposters.ru
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