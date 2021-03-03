В Госдуме прокомментировали призыв экс-депутата Рады к захвату Крыма

Анастасия Иванова

Украинские политики, говоря о захвате Крыма, в очередной раз пытаются "разыграть эту карту", это громкие и пустые заявления, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.

"Я думаю, что все это не что иное, как попытка в очередной раз разыграть эту карту на чувствах украинцев. Думаю, что это не что иное, как просто громкие, но пустые заявления", - сказал Шерин.

Украины, кто-то пытается каким-то образом привлечь к себе внимание со стороны Запада, в частности США", - предположил депутат.