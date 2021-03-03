В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Как напомнили авторы инициативы, с 1 января 2015 года вступил в силу закон «О страховых пенсиях». Согласно ему, перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год. При этом для пенсионеров, которые формируют пенсионные накопления, — на 1,875 балла за год.

«Тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами», — отмечается в пояснительной записке.

Политик заявил, что таким образом действующее законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии. Законопроект предлагает осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала примерный срок возврата к индексациям пенсий для работающих пенсионеров. Как ожидается, деньги на реализацию инициативы правительству удастся найти в следующем бюджетном цикле. Она сообщила, что, в целом, в правительстве и парламенте нет возражений против данной инициативы.

Пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать еще в 2016 году ради сокращения дефицита Пенсионного фонда. В конце 2020-го — начале 2021 года вопрос вновь вернулся в социальную повестку в России. Законопроект об индексации внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Справедливой России».