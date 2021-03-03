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В Грузии напали на офис партии Саакашвили

В Грузии напали на офис партии Саакашвили
В грузинском Гори напали на офис оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", задержаны два человека, сообщает МВД Грузии.

"По обвинению в повреждении чужого имущества задержаны два человека, рожденный в 1994 году Г.К. и 1966 года рождения Г.Б",- сказано в заявлении.

Ведомство отмечает, что следствие установило, как двое граждан повредили стекла офиса партии, полиция задержала их сразу после инцидента. Задержанным грозит до трех лет лишения свободы.

В мире

По материалам: ria.ru
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