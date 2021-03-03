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В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо

В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо
Очередной ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо открылся во вторник вечером со всеми ограничениями, которые принесла пандемия коронавируса. Главным отличием 71-го по счету песенного конкурса станет отсутствие зрителей в театре "Аристон" в курортном городке на Лигурийском побережье.

Как и в прошлом году, главный приз "Золотая пальма" достанется одному из 26 конкурсантов. Также за отдельную награду поборются восемь молодых артистов. Имена победителей будут объявлены в ночь на воскресенье после заключительного концерта.

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Впервые за всю историю фестиваля зрители не смогут увидеть выступления артистов вживую – помимо конкурсантов в концертном зале окажутся только ведущие праздника и музыканты. Более того, сам городок Сан-Ремо попал под усиленные меры по борьбе с инфекцией: власти Лигурии отнесли его в "оранжевую" зону ограничений, что помимо прочего влечет закрытие ресторанов и баров за исключением работы навынос.

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Несмотря на все принятые меры, в рамках которых тест на COVID-19 должны сдавать работники фестиваля, в день открытия 71-го по счету фестиваля стало известно о заражении одного из членов команды, участника первого вечера. Певец под псевдонимом Ирама был вынужден отменить свое выступление, а организаторы – найти ему временную замену.


Освещением фестиваля на месте занимаются порядка сотни журналистов, для которых в зале прессы организовали рабочие места на расстоянии и установили перегородки из плексигласа. По сообщению работников прессы, их коллег в прошлые годы набиралось до полутора тысяч. Непривычно пустыми выглядят улицы Сан-Ремо: рестораны стоят без посетителей, такси остались без пассажиров, а гостиницы не заняты и наполовину.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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