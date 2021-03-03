В Италии предложили наладить прямые контакты с Россией по "Спутнику V"

Алексей Вольцев

Члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из области Ломбардия считают, что Рим должен наладить прямые контакты с Москвой по поводу поставок в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил РИА Новости координатор этой организации Марко Баратто.

"Из сообщений СМИ мы узнали о том, что Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые переговоры с Россией относительно вакцины "Спутник V". Если эти страны считают для себя возможным закупить этот препарат, минуя каналы ЕС, полагаю, что то же самое можем сделать и мы", - отметил он.